"تعليم الرياض": تشغيل 40 مشروعًا مدرسيًا جديدًا منذ بداية العام الدراسي

تمكنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض منذ بداية العام الدراسي الحالي 1444هـ وحتى اليوم في تشغيل 40 مشروعًا مدرسيًا جديدًا للبنين والبنات في 19 حيًا داخل مدينة الرياض والمحافظات التابعة تعليميًا لإدارة التعليم.
جاء ذلك بعد اطلاع أمير منطقة الرياض على تقرير مفصل عن تشغيل المشاريع المدرسية الجديدة في المنطقة.
وبهذه المناسبة، رفع المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور حسن بن محسن خرمي شكره للقيادة الرشيدة على الدعم الكبير وغير المحدود للتعليم، وتهيئة البيئة التعليمية المناسبة والتي مكّنت طلابنا وطالباتنا من الإبداع والتميز والمنافسة عالمياً وتحقيق الفوز في العديد من المسابقات والمنافسات الدولية.
وأوضح الدكتور "خرمي" أن هذه المشاريع جاءت متوافقة مع خطة التوزيع الجغرافي الجديدة لمكاتب التعليم لتغطية احتياج الأحياء ذات الكثافة السكانية في عدد من أحياء مدينة الرياض والمحافظات التي تقدم فيها الإدارة خدماتها التعليمية، منوهًا بحرص وزارة التعليم لتهيئة المباني المدرسية، وتسخير كافة الجهود لراحة الكوادر التعليمية والإدارية والطلاب والطالبات.
من جهته، كشف مدير إدارة التخطيط المدرسي بتعليم الرياض محمد بن حامد الجذعان أن المباني المدرسية الجديدة هي 40 مبنى مدرسيًا تم تخصيص 21 مبنى مدرسيًا للبنين و19 مبنى مدرسيًا للبنات سيستفيد منها 32200 ألف طالب وطالبة وتجهيزات قوامها 64400 مقعدًا وطاولة و40 مختبراً تعليميًا و18 مركزاً لمصادر التعلم.