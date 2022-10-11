"تعليم الرياض": تشغيل 40 مشروعًا مدرسيًا جديدًا منذ بداية العام الدراسي

من جهته، كشف مدير إدارة التخطيط المدرسي بتعليم الرياض محمد بن حامد الجذعان أن المباني المدرسية الجديدة هي 40 مبنى مدرسيًا تم تخصيص 21 مبنى مدرسيًا للبنين و19 مبنى مدرسيًا للبنات سيستفيد منها 32200 ألف طالب وطالبة وتجهيزات قوامها 64400 مقعدًا وطاولة و40 مختبراً تعليميًا و18 مركزاً لمصادر التعلم.