نيابة عن خادم الحرمين.. أمير مكة المكرمة يُسلِّم كسوة الكعبة لكبير سدنة بيت الله الحرام

وتتكون الكسوة من أربع قطع، تغطي كل قطعة وجهًا من أوجه الكعبة المشرفة، والقطعة الخامسة هي الستارة التي توضع على باب الكعبة، وتمرُّ صناعتها بمراحل عدة؛ إذ يُجمع قماش (الجاكارد) لتشكل جوانب الكسوة الأربعة، ثم تثبت عليه قطع الحزام والستارة تمهيدًا لتركيبها فوق الكعبة المشرفة. ويعمل بهذه المراحل أكثر من 200 موظف.