محليات

"الممطرة الـ17" تتواصل.."الحصيني": 24 ساعة هطولات وبرد بـ11 منطقة

قال: من اليوم حتى صباح غدٍ.. "متفاوتة من مكانٍ إلى آخر من خفيفة إلى غزيرة"
"الممطرة الـ17" تتواصل.."الحصيني": 24 ساعة هطولات وبرد بـ11 منطقة
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قال الباحث في الطقس المؤسّس بلجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، إن الحالة الممطرة السابعة عشرة مستمرة.

وأوضح "الحصيني"، أنه يتوقع -بحسب مراصد الطقس- خلال الـ24 ساعة المقبلة من اليوم السبت إلى صباح الأحد، أمطاراً متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى غزيرة وحبات برد على أجزاءٍ مناطق: مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والباحة وعسير وتبوك وحائل والجوف والحدود الشمالية، وأقصى غرب مناطق: القصيم والرياض ونجران؛ تمتد إلى اليمن.

ولفت إلى أن "هذه الأمطار تُسبق برياح نشطة مغبرة وهي رياح هابطة، ونشاط للرياح على المنطقة الشرقية والكويت".

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