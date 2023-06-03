"الممطرة الـ17" تتواصل.."الحصيني": 24 ساعة هطولات وبرد بـ11 منطقة

وأوضح "الحصيني"، أنه يتوقع -بحسب مراصد الطقس- خلال الـ24 ساعة المقبلة من اليوم السبت إلى صباح الأحد، أمطاراً متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى غزيرة وحبات برد على أجزاءٍ مناطق: مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والباحة وعسير وتبوك وحائل والجوف والحدود الشمالية، وأقصى غرب مناطق: القصيم والرياض ونجران؛ تمتد إلى اليمن.