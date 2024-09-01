وزير الخارجية يبحث التطورات في الأراضي الفلسطينية مع نظيرَيْه البحريني والجامبي

أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، اليوم اتصالاً هاتفيًّا بوزير خارجية مملكة البحرين، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني.
وجرى خلال الاتصال بحث مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، ومناقشة سُبل تكثيف العمل العربي - الإسلامي الداعم لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وضمان استعادة حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، إضافة إلى وقف الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والجهود المبذولة بهذا الشأن.
كما أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، اليوم اتصالاً هاتفيًّا بوزير خارجية جمهورية جامبيا، السيد مامادو تانقارا.
وجرى خلال الاتصال بحث مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وأكد سموه أهمية تكثيف الجهود العربية - الإسلامية لوقف أشكال الانتهاكات الإسرائيلية كافة بحق دولة فلسطين وشعبها الشقيق، إضافة إلى مناقشة الجهود المبذولة بهذا الشأن.