وزارة الحج تُطلق برنامج ترحاب الهادف لتأهيل أكثر من 13 ألفاً من العاملين في خدمة ضيوف الرَّحمن

وأوضح عميد معهد البحوث والدِّراسات الاستشاريَّة بجامعة أم القرى الدكتور محمد بن نايف الشريف؛ أنَّ البرنامج يهدف للتعريف بأهم المهارات التي من شأنها صنع تجربة ناجحة وفريدة لضيوف الرَّحمن، وتحديد مفاهيم ومهارات الذكاء العاطفي للتعامل الأمثل مع الحجاج، وصقل مهارات المتدرّبين، فيما يتعلق بالتعامل مع الشكاوى ومعالجتها لتحقيق أعلى مستويات الرضا لضيوف الرَّحمن، والاطلاع على تجاربهم، وأبرز المواقف التي مرُّوا بها مع ضيوف الرَّحمن؛ من أجل تحسين الخدمة وتطويرها.