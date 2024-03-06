توقعات "الحصيني" لـ24 ساعة قادمة: ارتفاع بدرجات الحرارة وأمطار وحبات برد

وأكد في توقعاته للأربع والعشرين ساعة المقبلة من اليوم الأربعاء إلى صباح الخميس، أمطار متفاوتة من خفيفة لغزيرة وحبات برد على أجزاء من مناطق الجنوبية والغربية، تمتد نواحي أجزاء متفرقة بالوسطى مع رياح نشطة، بالإضافة إلى رياح من خفيفة لمتوسطة أحيانًا شبه قوية على أجزاء من الوسطى والغربية والشمالية والجنوبية من المملكة.