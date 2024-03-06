محليات
توقعات "الحصيني" لـ24 ساعة قادمة: ارتفاع بدرجات الحرارة وأمطار وحبات برد
رياح من خفيفة لمتوسطة أحيانًا شبه قوية على أجزاء من الوسطى والغربية والشمالية
تَوقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، أن يطرأ ارتفاع آخر في درجات الحرارة من يوم غد الخميس 26 شعبان 1445هـ، على معظم المناطق، مع بقاء الأجواء باردة إلى باردة نسبيًّا في ساعات الليل وساعات الصباح الباكر بشكل متفاوت من منطقة إلى أخرى.
وأضاف الحصيني: ما بين اعتدال في الأجواء إلى أجواء مائلة للحرارة نهارًا على الشمالية والوسطى والشرقية وشرق الغربية وحارة نهارًا على الساحل الغربي والجنوبي وتهامة من البحر الأحمر.
وأكد في توقعاته للأربع والعشرين ساعة المقبلة من اليوم الأربعاء إلى صباح الخميس، أمطار متفاوتة من خفيفة لغزيرة وحبات برد على أجزاء من مناطق الجنوبية والغربية، تمتد نواحي أجزاء متفرقة بالوسطى مع رياح نشطة، بالإضافة إلى رياح من خفيفة لمتوسطة أحيانًا شبه قوية على أجزاء من الوسطى والغربية والشمالية والجنوبية من المملكة.