"الأرصاد" يُنبِّه 7 مناطق: أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح وأتربة مثارة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة والشرقية وعسير ونجران والباحة وجازان).
وتفصيلاً، نبَّه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد موجة حارة مع ارتفاع درجات الحرارة إلى أكثر من 48 درجة مئوية. وتشمل الحالة النعيرية وحفر الباطن وقرية العليا والأحساء والعديد وبقيق، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء السبت.
وتشهد منطقة عسير رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة العرين وبيشة وتثليث وطريب والبرك والقحمة، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء السبت، فيما تشهد المنطقة أمطارًا غزيرة وسيولاً على النماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ22.00 من مساء السبت. وتشهد رجال ألمع عواصف رملية مصحوبة بأمطار غزيرة حتى الساعة الـ 21.00 من مساء السبت.
وكذلك تشهد منطقة نجران رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ17.00 من مساء السبت.
ونبَّه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الرايس وينبع وبدر، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء السبت.
وتشهد منطقة مكة المكرمة رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الخرمة والمويه وتربة ورنية والطائف، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء السبت، فيما تشهد المنطقة أمطارًا متوسطة، تشمل الجموم والعاصمة المقدسة، وأمطارًا غزيرة وسيولاً على العرضيات وأضم وميسان، وتستمر حتى الساعة الـ22.00 من مساء السبت.
وتشهد منطقة الباحة أمطارًا متوسطة إلى غزيرة مع سيول وشبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ22.00 من مساء السبت.
ونبَّه المركز منطقة جازان بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة جازان وفرسان والدرب وبيش، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 22.00 من مساء السبت، فيما تشهد المنطقة أمطارًا غزيرة وسيولاً وشبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة أبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفاء وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء السبت.