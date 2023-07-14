"الأرصاد" يُنبِّه 7 مناطق: أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح وأتربة مثارة

وتشهد منطقة عسير رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة العرين وبيشة وتثليث وطريب والبرك والقحمة، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء السبت، فيما تشهد المنطقة أمطارًا غزيرة وسيولاً على النماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ22.00 من مساء السبت. وتشهد رجال ألمع عواصف رملية مصحوبة بأمطار غزيرة حتى الساعة الـ 21.00 من مساء السبت.