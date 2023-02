فريق "JAZAN LINE" ينال جائزة أفضل مصمم في فئة الناشئين

يُذكر أن مشروع The City Of the future حصل على جائزة أفضل تصميم في مسابقة تحدي علوم المستقبل، والذي قام بتصميمه فريق JAZAN LINE لمواجهة التحديات البيئية المعاصرة، وإيجاد حلول ذكية لها؛ بسبب الازدحام الذي تواجهه المدن نتيجة الكثافة السكانية العالية، والتقليل من المخاطر التي يواجهها إنسان المدينة، والتقليل من نسبة الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية.