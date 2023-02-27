فريق "JAZAN LINE" ينال جائزة أفضل مصمم في فئة الناشئين

حقق فريق JAZAN LINE من "تعليم جازان" جائزة أفضل مصمم في فئة الناشئين في مسابقة تحدي علوم المستقبل الافتراضية لعام 2022م في دورتها الـ2 والتي نظمها مركز حمدان بن راشد للموهبة والابتكار للطلبة الموهوبين في مجال الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء.
وقال مدير تعليم منطقة جازان ملهي بن حسن عقدي: مسابقة تحدي علوم المستقبل، تقام تحت رعاية مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز؛ بهدف تعزيز تعلّم مبادئ الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، عبر التركيز على أساليب التعلّم متعدد التخصصات للطلاب الموهوبين والمتفوقين في مجال العلوم والتكنولوجيا، ونقدم التهنئة للطلاب الفائزين بهذه الجائزة وتحقيق منجز يسجل باسم الوطن.
يُذكر أن مشروع The City Of the future حصل على جائزة أفضل تصميم في مسابقة تحدي علوم المستقبل، والذي قام بتصميمه فريق JAZAN LINE لمواجهة التحديات البيئية المعاصرة، وإيجاد حلول ذكية لها؛ بسبب الازدحام الذي تواجهه المدن نتيجة الكثافة السكانية العالية، والتقليل من المخاطر التي يواجهها إنسان المدينة، والتقليل من نسبة الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية.