"العقار": نستهدف تسجيل أكثر من 8 ملايين عقار في التسجيل العيني

وقال: بدأنا في عدد من المناطق، واليوم نستعد للتسليم الذي سيبدأ غدًا في القصيم، والمعيار الأساسي عندنا في اختيار المناطق هو جاهزية البيانات خاصة الجيومكانية "التصوير الجوي" وتطابقها مع المخططات العمرانية في الأمانات، وسنستكمل بقية الأحياء، والمشروع طويل يستغرق 4 سنوات.