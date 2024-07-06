"العقار": نستهدف تسجيل أكثر من 8 ملايين عقار في التسجيل العيني

أوضح متحدث الهيئة العامة للعقار تيسير المفرج، أن التسجيل العيني للعقار، نظامٌ لتسجيل ملكيات العقارات في المملكة، ونستهدف تسجيل أكثر من 8 ملايين عقار.
وقال: بدأنا في عدد من المناطق، واليوم نستعد للتسليم الذي سيبدأ غدًا في القصيم، والمعيار الأساسي عندنا في اختيار المناطق هو جاهزية البيانات خاصة الجيومكانية "التصوير الجوي" وتطابقها مع المخططات العمرانية في الأمانات، وسنستكمل بقية الأحياء، والمشروع طويل يستغرق 4 سنوات.
وأضاف: العمل المتحقق اليوم تجاوز التوقعات التي كانت موضوعة في ظل تعاون الجهات في جميع المناطق.
وأردف "المفرج": بالنسبة للرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والدمام والقصيم، فقد تم تغطية 70 حيًّا في الرياض، والباقي في الفترات القريبة بإذن الله.
وتابع: جميع العقارات التي لها صك إلكتروني منفصل أو مستقل تكون مشمولة، ونستهدف أكثر من 8 ملايين عقار على مستوى المملكة.