نصائح من الدفاع المدني يجب أخذها في الحسبان لتدفئة آمنة خلال فصل الشتاء

نشرت المديرية العامة للدفاع المدني أبرز مخاطر وسائل التدفئة التي يجب تجنبها للمرور بفصل الشتاء بشكلٍ آمن.
وأضافت المديرية في حسابها على تويتر، أن مدفأة الكيروسين يجب تزويدها بفلتر يمنع خروج رائحة الكيروسين، وتأمين يضمن انطفاء الشعلة مباشرة عند السقوط، كما يجب التأكد في المدفأة الكهربائية من وجود أداة الفصل التلقائي للكهرباء عند سقوطها على جانب التهوية.
وتابعت، أن مدفأة الزيت يجب وضعها في مكانٍ مستقرٍ حتى لا تتعرّض للسقوط وينسكب الزيت على الأثاث، أما التدفئة بالفحم والحطب فيجب إشعال الفحم خارج المنزل، وتجنب إغلاق الأبواب والنوافذ حتى لا يتشبّع المكان بغاز أول أكسيد الكربون، وفيما يخص مدفأة الغاز فيجب عند استخدامها التأكّد من عدم تسرُّب الغاز قبل إشعالها.