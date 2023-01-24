نصائح من الدفاع المدني يجب أخذها في الحسبان لتدفئة آمنة خلال فصل الشتاء

وتابعت، أن مدفأة الزيت يجب وضعها في مكانٍ مستقرٍ حتى لا تتعرّض للسقوط وينسكب الزيت على الأثاث، أما التدفئة بالفحم والحطب فيجب إشعال الفحم خارج المنزل، وتجنب إغلاق الأبواب والنوافذ حتى لا يتشبّع المكان بغاز أول أكسيد الكربون، وفيما يخص مدفأة الغاز فيجب عند استخدامها التأكّد من عدم تسرُّب الغاز قبل إشعالها.