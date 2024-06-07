تزامنًا مع الحج.. "السياحة" ترصد أكثر من 4700 مخالفة في العاصمة المقدسة

وتأتي الجولات الرقابية والتفتيشية، في سياق الأدوار الفاعلة لوزارة السياحة في خدمة حجاج بيت الله الحرام؛ وذلك بهدف تقديم أفضل الخدمات لهم، بالإضافة لتقديم كل التسهيلات لهم لتمكينهم من أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة، بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات الصلة، كما تنوه الوزارة على أنّه يمكن لحجاج بيت الله الحرام، تقديم الاستفسارات والملاحظات حول الخدمات المقدمة لهم، عبر القنوات الرسمية للوزارة في منصات التواصل الاجتماعي أو عبر التواصل مع المركز الموحد 930.