الأمير خالد الفيصل يستقبل وزير التعليم ويهنئه على تعيينه بمنصبه

وهنّأ أمير مكة المكرّمة، البنيان بمناسبة تعيينه وزيراً للتعليم، مشيراً إلى أن هذه البلاد خصّها الله باحتضان المسجد الحرام ومسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وميّز إنسانها بخاصية عظيمة تتمثّل في خدمة البقعتين المقدستين وقاصديهما، مبيناً أنه من هذا المنطلق يحمل الإنسان السعودي أمانة عظيمة، وعلى عاتقه تقديم رسالة سامية، ولأجل ذلك لا بد من أن يكون أنموذجاً يُحتذى به.