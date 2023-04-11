مجموعة stc توفر أحدث التقنيات الرقمية، استجابة لارتفاع استخدام شبكتها في المدينة المنورة خلال شهر رمضان

ونجحت stc بتقديم خدماتها وتقنياتها المطورة لخدمة ضيوف الرحمن في الحرم المدني عبر جاهزية البنية التحتية الرقمية حيث شهدت هذا العام ارتفاعاً غير مسبوق في عدد عملاء التجوال الدوليين الذين قدموا إلى المملكة للزيارة والعمرة، حيث سجلت خلال هذا الشهر إرتفاعاً يفوق 13% عن الأعوام الماضية. وسجلت ارتفاعاً في حجم حركة بيانات الانترنت يفوق الـ 90% في الحرم المدني، وتم تمرير أكثر من ثلث حركة الانترنت عبر تقنية الجيل الخامس بزيادة 130% عن العام الماضي.