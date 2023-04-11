مجموعة stc توفر أحدث التقنيات الرقمية، استجابة لارتفاع استخدام شبكتها في المدينة المنورة خلال شهر رمضان

وسعت مجموعة stc قدرات شبكتها بنسبة 18٪ في المدينة المنورة تلبيةً للطلب المتزايد ولتواكب ارتفاع أعداد الزوار والمعتمرين الذي تشهده المدينة خلال ذروة موسم العمرة في شهر رمضان المبارك.
ونجحت stc بتقديم خدماتها وتقنياتها المطورة لخدمة ضيوف الرحمن في الحرم المدني عبر جاهزية البنية التحتية الرقمية حيث شهدت هذا العام ارتفاعاً غير مسبوق في عدد عملاء التجوال الدوليين الذين قدموا إلى المملكة للزيارة والعمرة، حيث سجلت خلال هذا الشهر إرتفاعاً يفوق 13% عن الأعوام الماضية. وسجلت ارتفاعاً في حجم حركة بيانات الانترنت يفوق الـ 90% في الحرم المدني، وتم تمرير أكثر من ثلث حركة الانترنت عبر تقنية الجيل الخامس بزيادة 130% عن العام الماضي.
وسجلت stc ارتفاع في الحركة الصوتية بأكثر من 22% في المدينة المنورة مقارنة بالعام الماضي. وبالرغم من الارتفاع الكبير في عدد المستخدمين،وتعكس هذه الأرقام الكفاءة التشغيلية العالية للشبكة ومؤشرات الأداء القياسية.
تعمل مجموعة stc باستمرار على توفير تجربة مميزة لضيوف الرحمن، من خلال جاهزية وتطوير بنيتها التحتية الرقمية للمسجد النبوي الشريف ولاستقبال الأعداد المليونية خلال شهر رمضان المبارك، وتجهيز كافة المواقع لخدمة المعتمرين والمصلين والزائرين وقاصدي المسجد النبوي بما يضمن تقديم تجربة رقمية مميزة ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة لهم.