لقاءات ثنائية لوزير الخارجية على هامش مراسم التوقيع على وثيقة انضمام المملكة لمعاهدة "الصداقة في جنوب شرق آسيا"

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وزير الخارجية الثاني في سلطنة بروناي دار السلام، داتو أيروان بن بهين يوسف، وذلك على هامش مراسم التوقيع على وثيقة انضمام المملكة لمعاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا (TAC) في العاصمة الإندونيسية جاكرتا.
وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال المستجدات على الساحة الدولية، كما تطرق الجانبان إلى فرص تعزيز التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف في مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك.
كما التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم، وزير خارجية جمهورية سنغافورة الدكتور فيفيان بالاكريشنانا.
وجرى خلال اللقاء، استعراض أوجه العلاقات المتطورة بين البلدين الصديقين، وسبل دعمها وتعزيزها في المجالات كافة، بالإضافة إلى مناقشة مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما تطرق الجانبان إلى سبل تكثيف التنسيق الثنائي بما يخدم مصالح البلدين.
حضر اللقاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إندونيسيا فيصل العامودي، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.