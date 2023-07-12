لقاءات ثنائية لوزير الخارجية على هامش مراسم التوقيع على وثيقة انضمام المملكة لمعاهدة "الصداقة في جنوب شرق آسيا"

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وزير الخارجية الثاني في سلطنة بروناي دار السلام، داتو أيروان بن بهين يوسف، وذلك على هامش مراسم التوقيع على وثيقة انضمام المملكة لمعاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا (TAC) في العاصمة الإندونيسية جاكرتا.