أمير الرياض يرعى توقيع اتفاقيات تعاون بين "إنسان" و"أوقاف الشاكرين"

رعى الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، في مكتبه بقصر الحكم اليوم، بحضور الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، نائب أمير المنطقة، توقيع اتفاقيات تعاون مجتمعية بين الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام (إنسان) ومؤسسة أوقاف الشاكرين لخدمة المجتمع؛ بهدف المساهمة في توفير 100 وحدة سكنية لمستفيدي "إنسان"، وإنشاء 4 مقار لفروع الجمعية في عدد من محافظات المنطقة.