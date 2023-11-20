أمير الرياض يرعى توقيع اتفاقيات تعاون بين "إنسان" و"أوقاف الشاكرين"

رعى الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، في مكتبه بقصر الحكم اليوم، بحضور الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، نائب أمير المنطقة، توقيع اتفاقيات تعاون مجتمعية بين الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام (إنسان) ومؤسسة أوقاف الشاكرين لخدمة المجتمع؛ بهدف المساهمة في توفير 100 وحدة سكنية لمستفيدي "إنسان"، وإنشاء 4 مقار لفروع الجمعية في عدد من محافظات المنطقة.
ووقّع الاتفاقية من جانب جمعية "إنسان" مديرها محمد بن سعد المحارب، ومن جانب المؤسسة عضو مجلس الأمناء سلامة بن سعيدان.
وتضمّنت الاتفاقية الأولى تبرع "أوقاف الشاكرين" ببناء 4 مقار لفروع الجمعية في كل من محافظات "الرين، والقويعية، والمزاحمية، وحوطة بني تميم"، فيما تضمنت الثانية توفير 100 وحدة سكنية لأسر الجمعية في المحافظات المذكورة، ممن ينطبق عليهم برنامج الإسكان التنموي.
وأشاد الأمير فيصل بن بندر بالجهود المشتركة التي من شأنها استثمار الإمكانيات والقدرات من الجانبين، بما يحقق التكامل، وينفع المجتمع، ويخدم اليتيم وأسرته.. مقدمًا شكره لأوقاف الشاكرين على جهودهم في خدمة المجتمع، والمساهمة في بناء وحدات سكنية لأسر الجمعية.
وأكد أن القيادة الرشيدة حرصت على تقديم كل ما من شأنه تيسير ودعم العمل الخيري، وحوكمته، والعمل به وفق رؤى مدروسة، وخطط واضحة المعالم.
وثمن المحارب لأمير المنطقة رعايته الكريمة لتوقيع اتفاقيات الجمعية، وحرصه على تطوير عملها، وتلمُّس احتياجات أبناء وأسر الجمعية، ودعمه المستمر لبرامج ومبادرات الجمعية لتجويد حياة المستفيدين.
وأشار ابن سعيدان إلى أن الشراكة مع الجمعية تأتي مكملة لجهود "أوقاف الشاكرين" في إطار استراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية، التي ترتكز على شراكات واسعة النطاق لتفعيل استراتيجية الخدمة المجتمعية وفق رؤية السعودية 2030.
وتأتي الاتفاقية الثانية الموقعة بين الأطراف استنادًا للاتفاقية المبرمة بين المؤسسة ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، على أن تكون قيمة الوحدة السكنية مناصفة بين الجمعية و"أوقاف الشاكرين".