خدمة نوعية حديثة.. فحص قلب الجنين داخل بطن والدته بمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف

وأوضح لـ "سبق" سراج الحميدان، متحدث صحة الطائف، أن (رباعية فالو) تعتبر حالة مرضية نادرة، وهي مزيج من أربعة تشوهات خِلقية، تشمل العيوب الأربعة: عيب الحاجز البطيني، وتضيق الصمام الرئوي، ووجود الشريان الأبهري في غير مكانه، وسماكة جدار البطين الأيمن (تضخم البطين الأيمن). وعادة ما تؤدي إلى وصول كمية غير كافية من الدم المؤكسد إلى الجسم.