خدمة نوعية حديثة.. فحص قلب الجنين داخل بطن والدته بمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف

وصلت امرأة حامل في أسبوعها الـ٣٢ إلى برج النساء والولادة بمجمع الملك فيصل الطبي، وبعد الفحص بقسم الطوارئ تبيّن إصابتها بارتفاع شديد في السكر؛ فقرر الفريق الطبي إجراء الفحوصات اللازمة للجنين، ومنها فحص الموجات الصوتية للقلب (الإيكو)، واتضح وجود تضخم بقلب الجنين ناتج من عدم انتظام السكر، وتشوه شديد في القلب، يُسمى (رباعية فالو)، وهذه الحالة تحتاج إلى عملية قلب مفتوح بعد الولادة، وأن تكون الولادة في مركز متخصص بالقلب.
وأوضح لـ "سبق" سراج الحميدان، متحدث صحة الطائف، أن (رباعية فالو) تعتبر حالة مرضية نادرة، وهي مزيج من أربعة تشوهات خِلقية، تشمل العيوب الأربعة: عيب الحاجز البطيني، وتضيق الصمام الرئوي، ووجود الشريان الأبهري في غير مكانه، وسماكة جدار البطين الأيمن (تضخم البطين الأيمن). وعادة ما تؤدي إلى وصول كمية غير كافية من الدم المؤكسد إلى الجسم.