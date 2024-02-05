"ضيوف خادم الحرمين" يغادرون المدينة إلى مكة لأداء العمرة

غادر، ظهر اليوم، ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة، الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، المدينة المنورة، متوجهين إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة بعد أن منّ الله عليهم بالصلاة في المسجد النبوي الشريف، والتشرف بالسلام على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وصاحبيه رضوان الله عليهما، وسط أجواء إيمانية.