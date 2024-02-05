"ضيوف خادم الحرمين" يغادرون المدينة إلى مكة لأداء العمرة

غادر، ظهر اليوم، ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة، الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، المدينة المنورة، متوجهين إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة بعد أن منّ الله عليهم بالصلاة في المسجد النبوي الشريف، والتشرف بالسلام على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وصاحبيه رضوان الله عليهما، وسط أجواء إيمانية.
وتوجه الضيوف إلى ميقات ذي الحليفة للإحرام وعقد نية العمرة، بتنسيق ومتابعة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
وثمّن ضيوف خادم الحرمين الشريفين الجهود المقدمة لهم، معبرين عن الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين؛ لتمكينهم من زيارة الحرمين الشريفين وأداء مناسك العمرة سائلين الله تعالى أن يديم الأمن والأمان على هذه البلاد المباركة.
يُذكر أن ضيوف البرنامج قد أتموا المرحلة الأولى في المدينة المنورة، حيث التقوا إمام وخطيب المسجد النبوي، وزاروا مسجد قباء، ومقبرة الشهداء، وجبل الرماة، وكذلك مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، والمعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية، وقاموا بأداء الصلوات الخمس في الحرم النبوي الشريف طوال فترة إقامتهم.