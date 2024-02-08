31 مئوية.. "ينبع" تسجل أعلى درجة حرارة بالمملكة اليوم.. وحائل الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى لليوم، وحالة الطقس المتوقعة على بعض مدن المملكة.
وأوضح المركز أن درجات الحرارة تتراوح بين 31 درجة في ينبع و4 درجات بحائل؛ فيما تستمر التوقعات بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق: (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة)؛ في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية، كذلك على أجزاء من منطقة نجران، ولا يُستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق.
وأكد المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، في ينبع 31 وكل من مكة المكرمة وجازان 30 مئوية، وجدة القنفذة وجدة 29 درجة.
وحول درجات الحرارة الصغرى جاءت حائل في أدنى القائمة بـ4 مئوية، تليها تبوك وطريف 5 مئوية، وبريدة والقريات والسودة 6 درجات.
وسجلت أبها والباحة والسودة أعلى نسبة رطوبة 95%.