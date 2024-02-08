31 مئوية.. "ينبع" تسجل أعلى درجة حرارة بالمملكة اليوم.. وحائل الأدنى

وأوضح المركز أن درجات الحرارة تتراوح بين 31 درجة في ينبع و4 درجات بحائل؛ فيما تستمر التوقعات بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق: (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة)؛ في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية، كذلك على أجزاء من منطقة نجران، ولا يُستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق.