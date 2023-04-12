"تنسيق المحتوى المحلي" يحقق 46% محتوى محلي من إنفاق الشركات على السلع والخدمات في 2021

وأردفت الهيئة: المجلس عمل على مبادرة توحيد الجهود في تأهيل المصنعين المحليين التي استهدفت توحيد إجراءات التسجيل لدى الشركات الأعضاء، والعمل على بحث فرص توحيد إجراءات التأهيل الفني للمصنعين عن طريق مشاركة الإجراءات المعتمدة بين الشركات الأعضاء وبحث فرص توحيد المتطلبات الفنية لتأهيل المنتجات، حيث نتج عنه اتفاق الشركة السعودية للكهرباء وشركة معادن على توحيد إجراءات تأهيل عدد من المنتجات، بالإضافة إلى إطلاق مبادرة البرامج التدريبية التي أسهمت فيها مجموعة stc ممثلة بـ"stc academy" بتقديم برنامج التميز الرقمي الذي يهدف إلى تطوير المعرفة الرقمية لتنفيذ الأهداف الرئيسية فيما يتعلق باستراتيجية التحول الرقمي للمنظمة.