6 طلاب سعوديين يفوزون بمسابقة هواوي لتقنية المعلومات

وخضع المشاركون في المسابقة لدورات تدريبية متخصصة اكتسبوا من خلالها مستويات متقدمة من الخبرة والمعرفة على يد خبراء هواوي، بالتعاون مع العديد من أساتذة الجامعات والمشرفين الأكاديميين، التي اختتمت باختبارات المنافسات الوطنية النهائية، وفاز 20 متسابقًا من المملكة كما ترشح عدد 6 متسابقين للمنافسة الإقليمية، ونال الفائزون العديد من الجوائز القيّمة بما فيها الجوائز العينية والشهادات المعتمدة كتقدير لإنجازاتهم.