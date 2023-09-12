"كونستركشن ويك العالمية" تختار "صفا" للاستثمار ضمن أفضل 50 مطوراً في منطقة الخليج

أعلنت مجلة كونستركشن ويك العالمية في تقريرها السنوي لعام 2023، اختيار شركة "صفا" للاستثمار ضمن قائمة شركات الاستثمار والتطوير العقاري الأبرز في منطقة الخليج العربي بتبنيها عدداً من الممارسات وتحقيقها مكتسبات ومزايا جعلت منها شركة رائدة تحتل هذا الرقم في التصنيف.
وأشاد التقرير بما وصلت إليه شركة "صفا للاستثمار" من المستوى الاحترافي والمنهجيات المتقدمة في تقديم خدماتها من خلال عدد من الجوانب وفي مقدمتها الشراكات المستدامة التي أكسبتها الموثوقية وتبنيها أحدث الممارسات الهندسية المتطورة وعنايتها بالحفاظ على معايير الجودة.
ونوه التقرير بجودة المنهجية التشغيلية التي تتخذها الشركة في كل مراحل الإنشاء والتطوير العقاري، إضافة إلى توفيرها بيئة عمل مبدعة ومنتجة تسهم في التحفيز وتدعم الابتكار، وعنايتها بتقديم الحلول السكنية المتنوعة ومساهمتها في المشاريع التنموية الكبرى، وعناية "صفا" وتميزها في إيجاد وتبني المبادرات المجتمعية التنموية.
ويقوم التصنيف على عدد من المعايير والمحددات والتحقق من توافرها في الشركات العقارية، ومنها قيمة المشروعات المنجزة والمشروعات تحت الإنشاء، والالتزام بالمسؤولية المجتمعية، والعقود الممنوحة أخيراً وتطبيق مفاهيم الاستدامة.
يذكر أن أنشطة شركة صفا للاستثمار تتنوع ما بين مجالات الإنشاءات والتطوير العقاري، والتصميم والبناء، وإدارة وتشغيل المشاريع، ودراسة الفرص، ودراسة الجدوى الأولية، بجانب عدة أنشطة أخرى تتعلق بالصناعة العقارية في المملكة.
وتعد شركة صفا للاستثمار إحدى الشركات الوطنية الرائدة، التي لديها خبرات عريضة ممتدة من بيوت الخبرة والصناعة العقارية في المملكة، حيث تمثل نموذجًا وطنيًا رائدًا ومواكبًا لآخر الهندسيات في عالم البناء القائمة على أحدث إبداعات التقنية، وفقاً لأحدث المواصفات والمعايير العالمية المعاصرة، مع الأخذ في الاعتبار الخصوصية السعودية.
وترتكز رؤية ورسالة صفا للاستثمار على الريادة في تقديم الحلول السكنية النموذجية والمستدامة، والمشاركة الفاعلة في رفع نسبة التملك للمساكن المتكاملة والمعاصرة، وصناعة جودة الحياة بأقل التكاليف، وبمنتجات سكنية تحقق أعلى درجات الرفاهية والحداثة، لتقديم حلول سكنية مستدامة، وشراكات موثوقة في قطاع الإسكان والتطوير العقاري، بجانب مساهمة فعالة في تطوير قطاع العقارات والتشييد في مختلف مناطق المملكة.