"كونستركشن ويك العالمية" تختار "صفا" للاستثمار ضمن أفضل 50 مطوراً في منطقة الخليج

وتعد شركة صفا للاستثمار إحدى الشركات الوطنية الرائدة، التي لديها خبرات عريضة ممتدة من بيوت الخبرة والصناعة العقارية في المملكة، حيث تمثل نموذجًا وطنيًا رائدًا ومواكبًا لآخر الهندسيات في عالم البناء القائمة على أحدث إبداعات التقنية، وفقاً لأحدث المواصفات والمعايير العالمية المعاصرة، مع الأخذ في الاعتبار الخصوصية السعودية.