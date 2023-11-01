إنذاران باللون الأحمر لعدة محافظات بالرياض.. والعاصمة على موعد مع الهطولات

أصدر المركز الوطني للأرصاد الإنذار الأحمر بشأن منطقة الرياض، ويتوقع هطول أمطار غزيرة مع تأثيرات مصاحبة تشمل الرياح شديدة السرعة وانعدام مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول والصواعق الرعدية.
وقال المركز: إن الحالة تشمل: الحريق، الخرج، الدرعية، الدلم، العاصمة الرياض، المزاحمية، حريملاء، حوطة بني تميم، ضرما ومرات.
وأضاف أن بداية الإنذار في الساعة 9:00 ونهايته في الساعة 23:00.
كما أصدر المركز إنذارًا باللون الأحمر بشأن محافظات الدوادمي والرين والقويعية وعفيف بمنطقة الرياض، ويتوقع هطول أمطار غزيرة مع تأثيرات مصاحبة تشمل الرياح شديدة السرعة وانعدام مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول والصواعق الرعدية.
وأشار إلى أن بداية الإنذار في الساعة 13:00 ونهايته في الساعة 23:00.