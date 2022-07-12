"الصحة": تسجيل 407 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 515 خلال الـ24 ساعة الماضية

وتصدرت الرياض حالات التعافي الجديدة بواقع 173 حالة، و99 حالة في جدة، و39 حالة في الدمام، و30 في مكة المكرمة، و25 حالة في المدينة المنورة، و19 حالة في الهفوف، و13 في أبها، ومثلها في الظهران.