"الصحة": تسجيل 407 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 515 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 12 يوليو 2022، تسجيل 407 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 800869 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 515 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 785622 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل حالتي وفاة، ليرتفع الإجمالي لـ 9223 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 148 حالة.
ووفق المنصة الإلكترونية لعرض إحصاءات (كوفيد-19)، سجلت الرياض 102 حالة إصابة جديدة، وجدة 66 حالة، ومكة المكرمة 27 حالة، والهفوف 23 حالة، والدمام 21 حالة إصابة جديدة، و18 في المدينة المنورة، و14 في الباحة، وسجلت أبها 13 حالة جديدة.
وتصدرت الرياض حالات التعافي الجديدة بواقع 173 حالة، و99 حالة في جدة، و39 حالة في الدمام، و30 في مكة المكرمة، و25 حالة في المدينة المنورة، و19 حالة في الهفوف، و13 في أبها، ومثلها في الظهران.
وأكدت "الصحة" أنه تم إجراء 11477 فحصًا جديدًا.