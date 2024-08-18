"الغذاء والدواء": وجبات الطعام الصحية والمتوازنة تحسّن أداء وتركيز الطلاب وتزودهم بالطاقة

وأكّدت "الغذاء والدواء" ضرورة اختيار الأطعمة الغنية بالألياف للمساعدة في عملية الهضم، وتعزيز الشعور بالشبع، واستبدال الخبز الأبيض بخبز غني بالحبوب، واختيار الفواكه الطازجة بديلًا عن المجففة، وتناول العصائر الطبيعية بدلًا من عصائر النكتار والشراب التي تحتوي على سكر مضاف.