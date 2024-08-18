"الغذاء والدواء": وجبات الطعام الصحية والمتوازنة تحسّن أداء وتركيز الطلاب وتزودهم بالطاقة

شددت الهيئة العامة للغذاء والدواء على أهمية توفر العناصر الغذائية الصحية في حقيبة الطعام المدرسية للطلاب؛ لدورها المهم في تحسين الأداء، وزيادة التركيز، وتزويد الجسم بالطاقة، والتخلص من الشعور بالإرهاق والجوع خلال اليوم الدراسي.
وأكّدت "الغذاء والدواء" ضرورة اختيار الأطعمة الغنية بالألياف للمساعدة في عملية الهضم، وتعزيز الشعور بالشبع، واستبدال الخبز الأبيض بخبز غني بالحبوب، واختيار الفواكه الطازجة بديلًا عن المجففة، وتناول العصائر الطبيعية بدلًا من عصائر النكتار والشراب التي تحتوي على سكر مضاف.
ودعت الهيئة إلى تجنب الأطعمة قليلة العناصر الغذائية، مثل رقائق البطاطس المقلية، والأغذية منخفضة القيمة الغذائية؛ بسبب احتوائها على كميات عالية من الدهون والسكريات والسعرات الحرارية، وخلوها من الفيتامينات والمعادن الأساسية التي يحتاجها الجسم.
وأشارت إلى أهمية تغليف الساندويتشات بالغلاف المخصص لها "النايلون"، وعدم تعريض المنتجات البلاستيكية لأشعة الشمس والحرارة العالية؛ لمنع عملية انتقال المواد الكيميائية إلى الأغذية.