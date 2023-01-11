متحدية السرطان "الحمود" تروي قصتها لـ"سبق": اخترت الطريق الأصعب بمواصلة علاجي ودراستي

بدعم ومساندة والديها وحبها وشغفها بالعلم استطاعت "مها بنت سهيل الحمود"، وهي مبتعثة سعودية في الـ19 من عمرها خلال 24 ساعة، تجاوز صدمة تشخيص إصابتها بسرطان الغدد الليمفاوية، بينما كانت تخطو أول أيامها الجامعية بأمريكا عام 2017 م.
وتفصيلاً، استعادت القانونية بشركة أرامكو "مها الحمود" شريط الذكريات لتروي بكل فخر واعتزاز قصة نجاحها وإنجازها وتعافيها بشكل كامل من السرطان لتلهم الآخرين.
وتحدثت "الحمود" المساعد القانوني بشركة أرامكو لـ"سبق" عن دور مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، في رعاية واحتضان موهبتها ودعمها خلال 12 عاماً ، بقولها: "بدأت موهبة برعايتي منذ أن كنت طالبة بالصف السادس ابتدائي إلى أن تخرجت من جامعة واشنطن في سياتل الأمريكية بتخصص علوم سياسية وحالياً أعمل في شركة أرامكو في قسم القانون".
وقالت عضو رابطة موهبة وخريجة برامجها على هامش حضورها لقاء "عين على المستقبل" الذي أقيم صباح اليوم الأربعاء على مسرح قبة موهبة وجمع طلبة المملكة الموهوبين "علماء المستقبل" مع 4 علماء عالميين بارزين منهم حاصلون على جائزة نوبل: " التحقت ببرامج موهبة المختلفة في الفيزياء والكيمياء والأحياء والهندسة المعمارية وساهم ذلك في تنمية تفكيري وتحفيزي والبحث عن شغفي في أي مكان ومجال، وقد عملت مع أفضل الباحثين في مجال الخلايا الشمسية في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية عندما كنت في الصف الثاني ثانوي في برنامج صيفي وبعدها ابتعثت من قبل موهبة لإكمال دراسة البكالوريوس في أمريكا".
وأضافت: ساعدتني موهبة في الجمع بين العلوم الاجتماعية والعلوم الرياضية والتكنولوجيا والكمبيوتر، ودعمتني موهبة في شتى مجالات ومراحل حياتي وكونت في شخصيتي حب العلم والشغف بالمعرفة.
ونوهت بمدى تأثير وحضور وانتشار "موهبة" على المستوى الإقليمي والعربي والدولي، مشيرة إلى أن هذا اللقاء يمثل استثمار قيادتنا الرشيدة حفظها الله في شباب وشابات الوطن والاهتمام بالبحث والعلوم وتنمية قدراتهم البحثية لمنافسة دول العالم الأخرى.
وبخصوص دور الأسرة في دعم أبنائها الموهوبين أوضحت الحمود أنه دور جوهري وأساسي، وقالت "لقد حظيت بأسرة ووالدين دعموني منذ الصغر وشجعوني للبحث عن شغفي أينما كان حتى مع تغير تخصصاتي الجامعية وفي أصعب مراحل حياتي حينما أصبت بمرض السرطان وقف والدي إلى جانبي وشجعاني لإكمال دراستي ورسالتي للأهل".
وخاطبت الأسر والآباء" يجب عليكم تعليم أبنائكم بأنه لا مستحيل في البحث والسعي لخلق فرص ومجالات جديدة تساهم في إبراز مواهب شباب وشابات الوطن".
وعن اللحظات الأولى لاكتشاف إصابتها بسرطان الدم قالت:" في أول يوم لي في الجامعة بأمريكا تم تشخيص إصابتي بمرض سرطان الدم وكان مفاجئاً بالنسبة لفتاة في عمر 19 سنة لكنني اخترت الطريق الأصعب بمواصلة علاجي ودراستي لأن فيه ميولي وشغفي فأنا أحب العلم والدراسة".
وأردفت: "لقد وعدت نفسي بالانتصار على كل المعوقات والصعوبات حتى لو كان السرطان والحمدلله بفضل الله ثم بدعم والدي الذي قضى معي سنة كاملة لاستكمال العلاج وتشافيت وتخرجت وأتمنى أن تكون قصتي مصدر إلهام للشباب والفتيات".
وقدمت شكرها للقيادة الرشيدة على اهتمامها ورعايتها بأبناء الوطن ولفتت في هذا الصدد إلى أن الدولة رعاها الله وفرت لها أفضل مراكز العلاج بأمريكا في علاجها من مرض السرطان كما قدمت شكرها لمؤسسة موهبة على مواصلة دعم ورعايته أبنائها الموهوبين.
من جانبه، أكد والدها سهيل الحمود لـ"سبق" أهمية بناء العلاقة المتينة بين الآباء والأبناء والوقوف بجانبهم في كل الظروف، وقال "عندما تلقينا أنا وابنتي مها خبر إصابتها بالسرطان كنت وقتها بعد يومين سأعود للسعودية وكان أمراً مفاجئاً وعشنا في صدمة لكن قررنا مواجهة المحنة في الغربة وتواصل مها دراستها تحت كل الظروف، إذ بينما تتلقى العلاج الكيماوي كانت تتابع دراستها ومحاضراتها بكل همة وبعد سنة تجاوزنا الأزمة الصحية وشفيت تماماً من السرطان بفضل الله ثم بدعم المسؤولين ودعوات الناس.
ودعا والد الموهوبة مها إلى تأسيس علاقة صداقة بين الآباء والأبناء ويكون الحوار على مستواهم ودعم توجهاتهم في الحياة والإيمان بقدراتهم وأن نجاحهم سيتحقق ولو بعد حين ومواصلة رحلة دعمهم في كل الظروف وتقبّل الأبناء كما هم لا كما نريد نحن بحسناتهم وسيئاتهم بنجاحهم وفشلهم.0