متحدية السرطان "الحمود" تروي قصتها لـ"سبق": اخترت الطريق الأصعب بمواصلة علاجي ودراستي

وقالت عضو رابطة موهبة وخريجة برامجها على هامش حضورها لقاء "عين على المستقبل" الذي أقيم صباح اليوم الأربعاء على مسرح قبة موهبة وجمع طلبة المملكة الموهوبين "علماء المستقبل" مع 4 علماء عالميين بارزين منهم حاصلون على جائزة نوبل: " التحقت ببرامج موهبة المختلفة في الفيزياء والكيمياء والأحياء والهندسة المعمارية وساهم ذلك في تنمية تفكيري وتحفيزي والبحث عن شغفي في أي مكان ومجال، وقد عملت مع أفضل الباحثين في مجال الخلايا الشمسية في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية عندما كنت في الصف الثاني ثانوي في برنامج صيفي وبعدها ابتعثت من قبل موهبة لإكمال دراسة البكالوريوس في أمريكا".