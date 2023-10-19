لاستعراض الفرص الاستثمارية.. انعقاد منتدى الأعمال السعودي الفيتنامي في الرياض

من جهته، أكد رئيس اتحاد الغرف السعودية أن العلاقات السعودية الفيتنامية شهدت تطوراً كبيراً، انعكس على زيادة حجم التبادل التجاري حتى وصل إلى 3.2 مليارات دولار عام 2022، فيما تعد المملكة ثاني أكبر شريك تجاري لفيتنام في الشرق الأوسط، مضيفاً بأن المميزات التنافسية التي يتمتع بها الاقتصادين السعودي والفيتنامي ومبادرات ومشاريع رؤية المملكة 2030 نسهم في إيجاد مجالات واعدة للشراكة بين البلدين.