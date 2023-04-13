القيادة تُعَزي رئيس الفترة الانتقالية رئيس الدولة في مالي في وفاة والده رحمه الله

وقال الملك المفدى: "علمنا بنبأ وفاة والدكم -رحمه الله- وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة؛ لَنَسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون".