مسابقة "اقرأ" تختتم جولتها العربية في 4 مدن

اختتم مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء" رحلة برنامج "أسفار اقرأ"، أحد مسارات برنامج إثراء القراءة "اقرأ" بنسخته الثامنة، وذلك بعد أن استهلت الجولة بمعرض الرياض الدولي للكتاب، وجابت تباعاً 4 مدن عربية (مسقط، الرباط، القاهرة، عمّان)، حيث تجمّع الكتّاب والأدباء والمفكرون والقرّاء على منصة واحدة لمناقشة قضايا القراءة والكتابة بمختلف مجالاتها.
وتضمّنت الفعاليات التي أقيمت في كل من النادي الثقافي في سلطنة عُمان، والمكتبة الوطنية للمملكة المغربية، ومبنى قنصلية التاريخي بجمهورية مصر العربية، ومؤسسة عبدالحميد شومان في المملكة الأردنية الهاشمية، التعريف بمسابقة "اقرأ" من خلال تقديم المحاضرات والورش والحلقات النقاشية.
ويتكوّن البرنامج من مسابقة "اقرأ" التي تستهدف هذا العام طلاب وطالبات المراحل التعليمية، والمعلمين من العالم العربي من خلال المسارين (قارئ العام، سفراء القراءة)، كما يتضمن البرنامج عدداً من الفعاليات الثقافية العامة التي تشمل معرض الكتبية لمقايضة الكتب، وماراثون القراءة وأسفار اقرأ.