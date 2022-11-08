مسابقة "اقرأ" تختتم جولتها العربية في 4 مدن

ويتكوّن البرنامج من مسابقة "اقرأ" التي تستهدف هذا العام طلاب وطالبات المراحل التعليمية، والمعلمين من العالم العربي من خلال المسارين (قارئ العام، سفراء القراءة)، كما يتضمن البرنامج عدداً من الفعاليات الثقافية العامة التي تشمل معرض الكتبية لمقايضة الكتب، وماراثون القراءة وأسفار اقرأ.