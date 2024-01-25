بأكثر من 232 مليون دولار.. "إغاثي الملك سلمان" ينفذ 131 مشروعًا تعليميًا في 27 دولة حول العالم

ودعمًا لهذا القطاع المهم، نفذت المملكة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة 131 مشروعاً تعليميا استهدفت 27 دولة محتاجة شملت: (اليمن، فلسطين، سوريا، الصومال، باكستان، لبنان، أفغانستان، سيراليون، إندونيسيا، تايلاند، ميانمار، مالي، جنوب السودان، ألبانيا، السودان، بوركينافاسو، العراق، تنزانيا، نيجيريا، مصر، غانا، بنغلاديش، تشاد، المغرب، ليبيا، الجزائر، أرتيريا)، بتكلفة إجمالية بلغت 232 مليونا و378 ألف دولار أمريكي.