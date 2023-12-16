للمرة الثالثة.. مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2023 يدخل "غينيس"

وحقق المهرجان، الذي نظّمه نادي الصقور السعودي في مقره بملهم (شمال مدينة الرياض) في الفترة من 28 نوفمبر الماضي حتى 14 ديسمبر الجاري، رقمًا قياسيًّا جديدًا في (غينيس)، مكررًا هذا الإنجاز الذي حققه المهرجان في عامه الأول بـ1723 صقرًا، وكذلك في عامه الثاني من سنة 2019 خلال مشاركة 2350 صقرًا.