للقادمين للمملكة ومغادريها.. 5 حالات تستوجب توقيع إقرار جمركي تجنبًا للمساءلة

وقالت الوزارة، عبر حسابها الرسمي: ضيف الرحمن يلزمك تعبئة الإقرار الجمركي "في حال كنت تحمل سلعًا تخضع للضريبة الانتقالية، أو كنت تحمل مواد يُحظر استيرادها أو تصديرها مثل الآثار وغيرها، أو كنت تحمل بضائع بكميات تجارية بقيمة أعلى من 3 آلاف ريال".