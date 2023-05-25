للقادمين للمملكة ومغادريها.. 5 حالات تستوجب توقيع إقرار جمركي تجنبًا للمساءلة

دعت وزارة الحج، ضيوف الرحمن إلى ضرورة تعبئة الإقرار الجمركي عند دخول أو مغادرة المملكة؛ لتجنب المساءلة القانونية.
وقالت الوزارة، عبر حسابها الرسمي: ضيف الرحمن يلزمك تعبئة الإقرار الجمركي "في حال كنت تحمل سلعًا تخضع للضريبة الانتقالية، أو كنت تحمل مواد يُحظر استيرادها أو تصديرها مثل الآثار وغيرها، أو كنت تحمل بضائع بكميات تجارية بقيمة أعلى من 3 آلاف ريال".
وأضافت: "أو كنت تحمل سبائك أو مجوهرات تصل قيمتها إلى 60 ألف ريال، أو كنت تحمل عملات أجنبية أو محلية تزيد قيمتها على 60 ألف ريال".
ونوّهت الوزارة بأن "عدم توقيع الإقرار الجمركي، يُعَرّضك للمساءلة القانونية".