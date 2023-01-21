3 مئوية.. القريات وطريف تسجّلان أدنى درجة حرارة بالمملكة ومكة المكرّمة الأعلى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم السبت، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت مكة المكرّمة أعلى درجة حرارة بـ32 مئوية، فيما سجّلت القريات وطريف أدنى درجة حرارة بـ 3 درجة مئوية.