3 مئوية.. القريات وطريف تسجّلان أدنى درجة حرارة بالمملكة ومكة المكرّمة الأعلى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم السبت، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت مكة المكرّمة أعلى درجة حرارة بـ32 مئوية، فيما سجّلت القريات وطريف أدنى درجة حرارة بـ 3 درجة مئوية.
وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: مكة المكرّمة 32 مئوية، وجدة والقنفذة 31 درجة، وجازان 30 درجة مئوية، وينبع 29 درجة.
وحول درجات الحرارة الصغرى جاءت القريات وطريف في أدنى القائمة بـ 3 درجات مئوية، تليها عرعر ورفحاء 6 مئوية، وكل من تبوك وحائل وسكاكا وحفر الباطن 7 مئوية.
وسجّلت حائل وحفر الباطن وبريدة أعلى رطوبة 100% و95%.