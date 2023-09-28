المدينة الأعلى والسودة الأدنى.. "درجات الحرارة في المملكة" تبرزها "الأرصاد"

وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى يتوقع اليوم أن تسجل في المدينة المنورة 44 مئوية، و 43 درجة في كل من الدمام والعلا والأحساء، فيما تسجل مكة المكرمة والصمان والتنهات وينبع وحفر الباطن والدهناء 42 درجة.