بعد إصابة فنان العرب به.. استشاري أورام: التقدم بالعمر ولون البول من أعراض البروستات

وفي التفاصيل، أوضح الاستشاري "المقبل" في حديث لنشرة الرابعة، وعلق على إعلان إصابة فنان العرب محمد عبده بسرطان البروستاتا، وكشفه استخدامه إبرة واحدة كل 3 أشهر وقال: "المرض إذا كان في بداياته أو في حالة متأخرة يعطى المريض إبرة هرمونية كل شهر أو 3 أشهر وتعطي نتائج إيجابية واستجابة عالية جداً.