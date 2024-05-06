بعد إصابة فنان العرب به.. استشاري أورام: التقدم بالعمر ولون البول من أعراض البروستات
كشف استشاري الأورام في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الدكتور فهد المقبل بأن تغير لون البول وزيادة الحاجة إلى التبول من أعراض الإصابة بورم البروستات لافتاً إلى أن التاريخ العائلي يدخل ضمن أسباب فرص الإصابة.
وفي التفاصيل، أوضح الاستشاري "المقبل" في حديث لنشرة الرابعة، وعلق على إعلان إصابة فنان العرب محمد عبده بسرطان البروستاتا، وكشفه استخدامه إبرة واحدة كل 3 أشهر وقال: "المرض إذا كان في بداياته أو في حالة متأخرة يعطى المريض إبرة هرمونية كل شهر أو 3 أشهر وتعطي نتائج إيجابية واستجابة عالية جداً.
وأشار الدكتور "المقبل" إلى أن حجم ورم البروستات يعتبر معياراً بأن الورم تحت السيطرة، موضحاً أنه على حسب نوع وتقدم المرض يتم تقديم الخطة العلاجية المناسبة، والتي قد تكون علاجاً هرمونياً أو علاجاً موجهاً أو كيماوياً أو مجرد تدخل جراحي أو إشعاعي.
وحذر من أن السمنة والتدخين والتاريخ العائلي من عوامل خطورة الإصابة بمرض سرطان البروستات.