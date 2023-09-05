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بين 47 و13 مئوية.. هذه المدن تسجّل أعلى وأدنى درجة حرارة بالمملكة

"الأرصاد": السودة والدمام وأبها والباحة والطائف أعلى رطوبة بنسبة 95% و90%
بين 47 و13 مئوية.. هذه المدن تسجّل أعلى وأدنى درجة حرارة بالمملكة

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الثلاثاء، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت مكة المكرّمة 47 مئوية، فيما سجّلت السودة أدنى درجة حرارة 13 مئوية.

وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم: مكة المكرّمة 47 مئوية، وكل من الصمان والأحساء 46 درجة، فيما سجّلت المدينة المنورة والدمام وحفر الباطن ورفحاء والدهناء 45 مئوية.

وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت السودة في أدنى القائمة بـ 13 مئوية، تليها أبها 17 درجة، والباحة 21 درجة، وبريدة والطائف والقريات 23 مئوية.

وسجّلت السودة والدمام وأبها والباحة والطائف أعلى رطوبة بنسبة 95% و90%.

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