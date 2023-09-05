بين 47 و13 مئوية.. هذه المدن تسجّل أعلى وأدنى درجة حرارة بالمملكة

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الثلاثاء، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت مكة المكرّمة 47 مئوية، فيما سجّلت السودة أدنى درجة حرارة 13 مئوية.