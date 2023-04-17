شؤون الحرمين: تكثيف تنظيم التفويج لتسهيل دخول ضيوف الرحمن إلى الحرم ليلة 27 من رمضان

ووفرت الرئاسة عربات السعي للمحتاجين والعجزة وكبار السن مجاناً، وخصصت ممرات لهذه العربات وفصلها عن حركة الأصحاء، كما تم تخصيص سلالم خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة، وتشغيل السلالم الكهربائية لنقل المصلين إلى الدور الثاني وسطح المسجد الحرام. وضاعفت الرئاسة توزيع مياه زمزم المبردة من خلال الحافظات في جميع أروقة وأدوار المسجد الحرام بالإضافة إلى توزيع مجمعات للمياه في الساحات فضلاً عن تكثيف أعمال النظافة والسقيا وزيادة عمال النظافة على مدار الساعة لمواجهة الأعداد المتزايدة من المعتمرين.