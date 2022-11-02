إنهاء معاناة مريض في المدينة المنورة يعاني من ثقب في قاع الجمجمة

وقال تجمع المدينة المنورة الصحي: المريض حضر لقسم الطوارئ بمستشفى أحد في وضع صحي حرج، ويعاني من تدهور في نسبة الوعي؛ حيث تم على الفور إجراء الفحوصات السريرية التي بيّنت الثقب في قاع الجمجمة مع وجود ورم في داخل البطينيات الدماغية، وتضخم في حجم البطينيات ومعاينة المريض من قِبَل فريق طبي مشترك في تخصص الأنف والأذن والحنجرة وجراحة المخ والأعصاب بمدينة الملك سلمان الطبية.