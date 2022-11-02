إنهاء معاناة مريض في المدينة المنورة يعاني من ثقب في قاع الجمجمة

أنهى فريق طبي متخصص، معاناة مريض خمسيني يعاني من ثقب في قاع الجمجمة، تَسبب له في تسرب للسائل الدماغي، في عملية عن طريق المنظار استمرت 3 ساعات.
وقال تجمع المدينة المنورة الصحي: المريض حضر لقسم الطوارئ بمستشفى أحد في وضع صحي حرج، ويعاني من تدهور في نسبة الوعي؛ حيث تم على الفور إجراء الفحوصات السريرية التي بيّنت الثقب في قاع الجمجمة مع وجود ورم في داخل البطينيات الدماغية، وتضخم في حجم البطينيات ومعاينة المريض من قِبَل فريق طبي مشترك في تخصص الأنف والأذن والحنجرة وجراحة المخ والأعصاب بمدينة الملك سلمان الطبية.
وأضاف: قرر الفريق إجراء عملية ترقيع لقاع الجمجمة، من خلال تحديد موقع الثقب عن طريق جهاز الملاحة الدماغي في عملية تكللت بالنجاح.
وأوضح الفريق الطبي المعالج أن الحالة الصحية للمريض استقرت ويتم المتابعة عن طريق الفريق الطبي المختص؛ مؤكدًا أن هذه العملية تُعد من العمليات المعقدة والحديثة وذات نِسَب نجاح عالية.
يُذكر أن مستشفى المدينة المنورة بمدينة الملك سلمان الطبية أجرى 2702 عملية خلال النصف الأول من العام الحالي 2022م.