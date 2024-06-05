إغلاق طريق الإمام محمد بن عبد الوهاب مع تقاطع الخليفة عمر بن الخطاب بالدمام

وأكدت حرصها على تقديم أفضل الخدمات عبر تحسين الطرق ورفع جودة أدائها، وصولًا لتحقيق رضا المستفيدين، داعية سالكي الطريق إلى الالتزام بالتحويلات المرورية المعلنة واللوحات الإرشادية في منطقة العمل؛ لتسهيل الحركة المرورية بالطريق البديل، والتقيد بالسرعة المحددة؛ منعًا للزحام وحفاظًا على سلامتهم، داعية إلى الاتصال على مركز البلاغات 940 في حال وجود أيّ ملاحظات.