"الأرصاد" ينبّه 9 مناطق: أمطار متوسطة إلى غزيرة.. ورياح وأتربة مثارة

وتفصيلاً، أوضح المركز أن منطقة مكة المكرمة تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الشعيبة والقنفذة والليث والخرمة والمويه وتربة ورنية، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الاثنين، فيما تشهد أمطارًا متوسطة على الطائف، وأمطارًا غزيرة وأتربة مثارة على العرضيات وأضم وميسان، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الاثنين.