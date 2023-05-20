طلاب "تعليم الرياض" يحصدون ٢٥ جائزة وميدالية خلال أسبوع

من جهته أشاد المتحدّث الرسمي لتعليم الرياض عبدالسلام الثميري، بالمنجزات التي تحقّقت خلال هذا الأسبوع، واصفًا إياه بأسبوع الحصاد والإنجازات، مشيرًا إلى أن تعليم الرياض حقّق العديد من القفزات النوعية في الفوز بالجوائز العالمية والإقليمية والوطنية.