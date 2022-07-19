تقرير 2021 لـ"تحلية المياه" يكشف عن قصص نجاح 75 مشروعًا عملاقًا

وذكر التقرير أنه انطلاقًا من حرصها فقد أولت المؤسسة اهتمامًا بالبيئة، وسجلت العديد من المبادرات الرائدة التي تسهم في حماية وتنمية البيئة الطبيعية؛ امتثالًا وترجمة لرؤية القيادة الرشيدة بإيجاد بيئة نظيفة ومستدامة، وهذا ما دعاها إلى المشاركة في مبادرة السعودية الخضراء باستزراع 5 ملايين شجرة، والعمل على مكافحة تلوث الهواء، وصيانة منظومات الإنتاج بشكل مستمر، ومكافحة التلوث البحري، كما قامت المؤسسة باعتماد المواصفات الصديقة للبيئة في إنشاءاتها الهندسية لمنظومات إنتاج المياه، وتصميم واعتماد منهجية إدارة الطاقة في كافة المباني والمرافق، وعزّزت سياسة تثقيف العاملين بأهمية الاستدامة، وإنشاء المنظومات الخاصة بإعادة تدوير المياه، وعززت الحملات الداخلية للترشيد، وغيرها من الأعمال والمبادرات الصديقة للبيئة التي يبيّنها التقرير بالتفصيل.

للمزيد من التفاصيل: اضغط هنا