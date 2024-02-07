ابتداءً من مايو.. "محمية الإمام تركي": ترقيم المواشي شرطٌ أساسي لاستخراج تصريح الرعي

أعلنت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، ضرورة ترقيم المواشي لممارسة نشاط الرعي داخل النطاق الجغرافي للمحمية ابتداء من تاریخ 22 شوال 1445هـ. الموافق 1 مايو 2024م.
وأكدت الهيئة أن ترقيم المواشي يعد شرطاً أساسياً لاستخراج تصاريح الرعي؛ داعيةً كافة الراغبين في ممارسة نشاط الرعي من أهالي المجتمع المحلي داخل نطاق المحمية، إلى ترقيم المواشي والتأكد من سريان التصاريح، في إطار جهودها الرامية لحماية البيئة والغطاء النباتي والتنوع الأحيائي وتفعيل مبادئ الاستدامة والتوازن البيئي.
وأوضحت الهيئة أن الترقيم وحصر الأعداد يضمن استفادة أبناء المجتمع المحلي من كافة الخدمات المقدمة من المحمية، وأنها تحرص على التنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة لتسهيل كافة إجراءات ترقيم الثروة الحيوانية داخل المحمية وترتيب الزيارات الميدانية لكافة المراكز والقرى والهجر.
وشددت الهيئة على المنع التام لأنشطة الصيد والاحتطاب في جميع مناطق المحمية، مع وجوب الالتزام بالأنظمة والقوانين والابتعاد عن الممارسات التي تلحق الضرر بالبيئة، وفي حال المخالفة سيتم تطبيق العقوبات الواردة في نظام البيئة، ولوائحه التنفيذية.
وأوضحت أن كافة المعلومات عن ضوابط الرعي واستخراج أو تجديد التصاريح، متاحة على المنصات الرسمية والموقع الإلكتروني للمحمية عبر الرابط: https://itba.gov.sa/ar/permissions.