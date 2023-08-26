"السديس": نقلةٌ نوعية لتعزيز مهام شؤون الأئمة لتعظيم رسالة الحرمين

وأكد أن رسالة الأئمة والخطباء، والدروس العلمية الدينية، محور أساسي؛ لنشر وبث رسالة الحرمين الشريفين الدينية في العالم؛ مشيرًا إلى أن رسالة الشؤون الدينية تتركز في إيصال رسالة الإسلام، وبث قيمه وثوابته، المنطلقة من التآخي الإنساني، وتعظيم الرحلة الإيمانية، وإثراء التجربة الدينية للقاصدين.