البنك الإسلامي للتنمية يعلن حزمة بقيمة 10.54 مليار دولار لبرنامج الاستجابة لأزمة الأمن الغذائي العالمية

وسينصب التركيز الأساسي للبرنامج والجزء الأكبر من غلاف التمويل البالغ 7.3 مليار دولار أمريكي المتبقي، الذي سيمتد إلى مدى السنوات الثلاث المقبلة، على تطوير تدخلات مبتكرة متوسطة وطويلة الأجل لمعالجة نقاط الضعف الهيكلية والأسباب الجذرية لمشكلة انعدام الأمن الغذائي في الدول الأعضاء، وهي تشمل انخفاض الإنتاجية، والفقر الريفي، وتغير المناخ، وضعف مرونة النظم الزراعية والغذائية الإقليمية والوطنية من خلال ست مبادرات رئيسة: بناء القدرة الزراعية على التكيف مع تغير المناخ؛ وسلاسل قيمة الأغذية والمدخلات؛ وإنتاجية أصحاب الحيازات الصغيرة والوصول إلى الأسواق؛ ودعم سبل العيش الريفية؛ وتنمية الثروة الحيوانية والسمكية، وبناء أنظمة إمدادات غذائية مرنة.