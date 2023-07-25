"أبشر" تحذّر من عمليات الاحتيال والروابط المشبوهة

وشددت المنصة على عدم مشاركة اسم المستخدم والرقم السري ورمز التأكيد مع أي جهة أو شخص، والمحافظة على سرية البيانات؛ حمايةً لخصوصيتهم، وتجنبًا لتعرضهم لعمليات الاحتيال، وعدم زيارة وتسجيل الدخول لمواقع غير آمنة.