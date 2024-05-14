"الشورى" يدعو لتنويع برامج "تطوير المعلمين" ويطالب "صندوق النفقة" بتقييم دقيق للديون المتعثرة

وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز، حيث طالب عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله النجار المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة بالعمل على متابعة إنجاز مشاريعه الموقعة، والتأكد من عدم تعثرها والانتهاء منها في الوقت المحدد وفق الخطة المرسومة لها.