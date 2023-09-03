بالصور.. توقيع اتفاقية لتوفير المياه الصالحة للشرب للمتضررين من الجفاف بالصومال
وقَّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم، اتفاقية تعاون مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني لتوفير المياه الصالحة للشرب من خلال حفر وإعادة تأهيل عدة آبار ارتوازية تعمل بالطاقة الشمسية للمجتمعات المتضررة من الجفاف في جمهورية الصومال الفيدرالية، بقيمة تبلغ 5 ملايين دولار, حيث وقَّع الاتفاقية مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، في مقر المركز بالرياض.
وأوضح مدير إدارة المساعدات الصحية والبيئية بالمركز الدكتور عبدالله بن صالح المعلم أنه سيجري بموجب الاتفاقية حفر 24 بئر مياه ارتوازي عالي الإنتاجية بملحقاتها المختلفة هناك، وإعادة تأهيل 20 بئرًا ارتوازيًّا، مضيفًا أنه سيقام برنامج التثقيف في مجال الصرف الصحي والنظافة للأسر في المناطق المستهدفة، إلى جانب تدريب لجان إدارة مصادر المياه على أنظمة تشغيل الآبار والمحافظة عليها، موضحًا أن هذه الآبار ستقدم -بمشيئة الله- المساعدة للأشقاء في الصومال من خلال توفير مصادر دائمة ومتجددة للمياه النظيفة الصالحة للشرب، إلى جانب زيادة فرص حصول المستفيدين ومواشيهم على المياه النظيفة، وستسهم في الحدّ من آثار الجفاف والتخفيف من توابعه، وسيستفيد من المشروع أكثر من مليون فرد.
وتطرَّق المعلم للمشاريع الإغاثية والإنسانية التي نفذتها المملكة في الصومال البالغة قيمتها أكثر من 400 مليون دولار أمريكي وفقًا لمنصة المساعدات السعودية، مبينًا بأن المركز في الآونة الأخيرة نفذ مشاريعًا بقيمة 190 مليون دولار في العديد من المجالات الإنسانية كالدعم المجتمعي والصحة والمياه والإغاثة العاجلة وكذلك توفير الغذاء ومنع سوء التغذية ومشاريع التمكين.
ويأتي ذلك ضمن الجهود الإنسانية المقدمة من المملكة عبر ذراعها مركز الملك سلمان للإغاثة للعديد من الدول المتضررة والمحتاجة حول العالم.