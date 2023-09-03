بالصور.. توقيع اتفاقية لتوفير المياه الصالحة للشرب للمتضررين من الجفاف بالصومال

وأوضح مدير إدارة المساعدات الصحية والبيئية بالمركز الدكتور عبدالله بن صالح المعلم أنه سيجري بموجب الاتفاقية حفر 24 بئر مياه ارتوازي عالي الإنتاجية بملحقاتها المختلفة هناك، وإعادة تأهيل 20 بئرًا ارتوازيًّا، مضيفًا أنه سيقام برنامج التثقيف في مجال الصرف الصحي والنظافة للأسر في المناطق المستهدفة، إلى جانب تدريب لجان إدارة مصادر المياه على أنظمة تشغيل الآبار والمحافظة عليها، موضحًا أن هذه الآبار ستقدم -بمشيئة الله- المساعدة للأشقاء في الصومال من خلال توفير مصادر دائمة ومتجددة للمياه النظيفة الصالحة للشرب، إلى جانب زيادة فرص حصول المستفيدين ومواشيهم على المياه النظيفة، وستسهم في الحدّ من آثار الجفاف والتخفيف من توابعه، وسيستفيد من المشروع أكثر من مليون فرد.