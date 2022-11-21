المستشارة "فلمبان": 3 نصائح تفتح طريق النجاح أمام المشاريع الريادية الجديدة

وأرجعت السبب في خروج عدد كبير من رواد الأعمال من سوق العمل مبكراً والبحث عن وظيفة إلى عدم الدراسة الكافية للسوق، وقالت: "الأرقام تؤكد أن نسبة كبيرة من المشاريع الصغيرة والمتوسطة تفشل خلال السنوات الثلاث الأولى من انطلاقتها، لعدم دراسة السوق بشكل فعلي مما يجعلها هشة وعرضة للفشل، لافتة إلى وجود عدد كبير من الجهات الحكومية والخاصة التي تدعم رواد الأعمال وتقديم يد العون والمساعدة لهم لينطلقوا نحو آفاق أرحب، والمساهمة في تنمية اقتصاد الوطن".