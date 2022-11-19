حددتها "النقل".. 7 اشتراطات مهمة للسائقين خلال القيادة لفترات طويلة

ونصحت الهيئة في إنفوجراف على حسابها بتويتر، بضرورة التركيز والحضور الذهني وعدم الانشغال بالهاتف المحمول، أو السهو وعدم التركيز الذي يؤدي لحوادث خطيرة وخسائر وخيمة، بالإضافة لعدم استخدام الأدوية التي تسبب النعاس أو الشعور بالدوران؛ مشددة على ضرورة الحرص على عدم تناولها خلال الرحلة، وأخذ فترات استراحة قصيرة تُجَدد النشاط في الرحلات الطويلة، والحصول على الطعام الكافي الذي لا يسبب خمول السائق، والتركيز على الطريق وقراءة علاماته، وفتح النوافذ في حال الشعور بالكسل أثناء القيادة، والاستعداد للقيادة بأخذ ساعات نوم كافية، والجلسة بشكل سليم ومستقيم على مقعد القيادة، وربط حزام الأمان.