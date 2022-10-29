السعودية تختار فيلم "أغنية الغراب" لتمثيلها في مسابقة الأوسكار المقبلة

‏ويدخل الفيلم بذلك الترشيح في منافسة مع أفلام من بقية دول العالم، ويمرُّ بمراحل فرز عدة، قبل إعلان القائمة الأولية ثم النهائية التي تختارها الأكاديمية الأمريكية للعلوم والفنون المانحة لجوائز الأوسكار، التي سيتم إعلان الفائز بها في حفل الدورة الـ95 الذي سيُقام على مسرح دولبي في لوس أنجلوس بتاريخ 12 مارس 2023م.