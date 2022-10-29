السعودية تختار فيلم "أغنية الغراب" لتمثيلها في مسابقة الأوسكار المقبلة

اختارت هيئة الأفلام السعودية الفيلم الروائي "أغنية الغراب" لتمثيل السعودية رسميًّا في مسابقة الأوسكار المقبلة عن فئة أفضل فيلم دولي.
وجرى ترشيح الفيلم من قِبل اللجنة السعودية الخاصة بالأوسكار، التي يترأسها الرئيس التنفيذي لهيئة الأفلام عبدالله آل عياف، وبعضوية كل من المخرجة هيفاء المنصور، ورئيس جمعية السينما السعودية المخرجة هناء العمير، والمخرجة والممثلة عهد كامل، والمخرجة شهد أمين، والرئيس التنفيذي لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي والمنتج محمد التركي، ومدير مهرجان أفلام السعودية السينمائي والشاعر أحمد الملا.
ويدخل الفيلم بذلك الترشيح في منافسة مع أفلام من بقية دول العالم، ويمرُّ بمراحل فرز عدة، قبل إعلان القائمة الأولية ثم النهائية التي تختارها الأكاديمية الأمريكية للعلوم والفنون المانحة لجوائز الأوسكار، التي سيتم إعلان الفائز بها في حفل الدورة الـ95 الذي سيُقام على مسرح دولبي في لوس أنجلوس بتاريخ 12 مارس 2023م.
وعن ترشيح فيلمه لتمثيل السعودية في مسابقة الأوسكار قال محمد السلمان، مخرج الفيلم: "أنا سعيد وفخور جدًّا باختيار فيلمي الطويل الأول (أغنية الغراب)؛ ليمثل وطني المملكة العربية السعودية. الفيلم إحدى ثمار جهود متراكمة من جميع العاملين في قطاع الأفلام بالسعودية، الذي يشهد طفرة ونموًّا متسارعَيْن، ويبشر بمستقبل مشرق".